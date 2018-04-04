В Шадринске у местного жителя изъяли 100 граммов героина

В Шадринске полицейские изъяли у 28-летнего мужчины 100 граммов героина.

3 апреля мужчина был задержан у одного из домов по улице Гвардейской в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Пока его отпустили под подписку о невыезде.