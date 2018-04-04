В Кургане осудили бесправника за пьяное ДТП со смертельный исходом

В Кургане вынесли приговор в отношении водителя, который пьяный и без прав врезался в стелу на выезде из Кургана - в результате аварии погиб его пассажир.

В октябре прошлого года в ночное время мужчина, будучи уже лишенным прав за пьяную езду, повторно сел за руль пьяным и на скорости 130 км/ч на автомобиле "Мерседес" врезался в стелу "Курган" в конце улицы Омской, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"В результате аварии одному из пассажиров автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, второй пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением прав на 3 года.