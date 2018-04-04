В Подольске тушат мебельный склад

Спасатели ликвидировали открытое горение на складах промзоны в Подольске.

"4 апреля в 04.57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Кутузова, дом 4", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 06.19 - локализация на площади 650 кв.м. В 07.02 - ликвидация открытого горения.

Известно, что возгорание произошло на мебельном складе в одноэтажном здании размером 10х20 метров. О пострадавших не сообщается.

К ликвидации пожара привлекается 41 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и семь единиц техники.