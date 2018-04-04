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"Казалось, что 1 апреля уже прошло": в Екатеринбурге ответили питерскому депутату, предложившему переименовать городской аэропорт
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екатеринбург аэропорт кольцово (2011) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбургской городской думе прокомментировали инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова по изменению названий аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Напомним, Петров указал, что аббревиатуры аэропортов обозначаются как LED (Ленинград) и SVX (Свердловск). По его мнению, такое положение вещей носит идеологическую составляющую, так как "Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году". В связи с чем Петров полагает, что "сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства".

Он предложил заменить аббревиатуры на SPB (Санкт-Петербург) и EKB (Екатеринбург). Соответствующее письмо Владимир Петров направил министру транспорта РФ Максиму Соколову.

аэропорт кольцово самолет взлетно-посадочная полоса впп(2014)|Фото: Накануне.ru

Инициативу прокомментировал депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров.

"Мне казалось, что 1 апреля уже прошло, но, видимо, не у всех. Честно говоря, я удивлен, что у депутатов заксобрания Ленинградской области нет других проблем. Это что-то из разряда курьезных новостей, в конце концов, у нас в городе происходят куда более важные события, которые стоит обсуждать. Я не готов оценивать серьезность намерений о переименовании, ничего, кроме иронии, это не может вызывать. Думаю, эта инициатива мертворожденная, она умрет быстрее, чем будет принято какое-либо решение", - сообщил Накануне.RU Эдуард Мансуров.

В самом аэропорту Кольцово пообещали прокомментировать данную инициативу позже. Накануне.RU направило соответствующий запрос.

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04.04.2018 09:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 08:07 Мск
Минтрансу предложили сменить названия аэропортов Екатеринбурга и Петербурга








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"Казалось, что 1 апреля уже прошло": в Екатеринбурге ответили питерскому депутату, предложившему переименовать городской аэропорт
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