"Казалось, что 1 апреля уже прошло": в Екатеринбурге ответили питерскому депутату, предложившему переименовать городской аэропорт

В Екатеринбургской городской думе прокомментировали инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова по изменению названий аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Напомним, Петров указал, что аббревиатуры аэропортов обозначаются как LED (Ленинград) и SVX (Свердловск). По его мнению, такое положение вещей носит идеологическую составляющую, так как "Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году". В связи с чем Петров полагает, что "сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства".

Он предложил заменить аббревиатуры на SPB (Санкт-Петербург) и EKB (Екатеринбург). Соответствующее письмо Владимир Петров направил министру транспорта РФ Максиму Соколову.

Инициативу прокомментировал депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров.

"Мне казалось, что 1 апреля уже прошло, но, видимо, не у всех. Честно говоря, я удивлен, что у депутатов заксобрания Ленинградской области нет других проблем. Это что-то из разряда курьезных новостей, в конце концов, у нас в городе происходят куда более важные события, которые стоит обсуждать. Я не готов оценивать серьезность намерений о переименовании, ничего, кроме иронии, это не может вызывать. Думаю, эта инициатива мертворожденная, она умрет быстрее, чем будет принято какое-либо решение", - сообщил Накануне.RU Эдуард Мансуров.

В самом аэропорту Кольцово пообещали прокомментировать данную инициативу позже. Накануне.RU направило соответствующий запрос.