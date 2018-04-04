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04.04.2018
общество ;
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"Уралкалий" прогнозирует рост мирового калийного рынка до 67-68 миллионов тонн
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

Рынок хлористого калия в 2017 г. характеризовался высоким спросом в подавляющем большинстве регионов. По итогам года рост спроса превысил 6%, достигнув рекордных 65 млн тонн, об этом сообщила компания "Уралкалий" в рамках отчета о годовой деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.
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По итогам года выручка компании увеличилась на 21% по сравнению с 2016 годом и составила $2,7 млрд. Объем экспорта увеличился на 16% и составил 10,9 млн тонн.

"Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило "Уралкалию" увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы, по нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 году", - отметил генеральный директор "Уралкалий" Дмитрий Осипов.

Новые контракты с Китаем и Индией, заключенные по более высокой цене, способствовали ранее наметившемуся росту мировых цен. В течение первого полугодия 2017 г. калийный рынок характеризовался быстрым восстановлением мировых объемов продаж. По итогам первого полугодия объем импортированного хлористого калия вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Как и годом ранее, производители хлористого калия заключили контракты на поставки в Китай и Индию только летом. При этом контрактные цены выросли, что дало дополнительный толчок к росту мировых цен на хлористый калий, а следом и к дополнительному росту спроса. Уже в середине сентября большинство производителей объявили о полной законтрактованности своих объемов до конца года.

По итогам года импорт хлористого калия в Китай вырос по сравнению с 2016 г. на 10% и составил 7,5 млн тонн. Рост импорта хлористого калия в Индию составил 18% до 4,5 млн тонн. В Юго-Восточной Азии экономика производства пальмового масла и укрепление курсов местных валют по отношению к доллару США благоприятно отразились на спросе на хлористый калий в 2017 году. По результатам отчетного года объем импорта вырос примерно на 14% и составил около 10,3 млн тонн. Спрос на хлористый калий в Европе вырос по сравнению с прошлым годом, при этом во второй половине года рост курса евро по отношению к доллару негативно сказался на конкурентоспособности поставляемых на экспорт комплексных удобрений европейского производства. Объем импорта хлористого калия в Бразилию на 4% превысил уровень предыдущего года и составил 9,2 млн тонн на фоне высоких цен на соевые бобы и стабильности курса реала по отношению к доллару США. В других странах Латинской Америки также наблюдался высокий спрос благодаря положительной динамике в экономике сельскохозяйственного производства. Суммарные продажи хлористого калия в Северной Америке составили 10,2 млн тонн.

Ожидается, что в 2018 году мировой спрос на калийные удобрения сохранится на высоком уровне и может составить от 67 до 68 млн тонн. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства.

"Позитивный тренд, наметившийся в последнее время на мировом калийном рынке, продолжает свое восхождение. Цены на калийные удобрения демонстрируют рост почти на всех ключевых рынках потребления. Так, стоимость тонны гранулированного хлористого калия на условиях CFR в Бразилии — одном из крупнейших спотовых рынков, в марте 2018 года превысила $300. С учетом этого фактора мы прогнозируем, что цена будущего долгосрочного контракта с китайским переговорным консорциумом может показать двузначный рост в процентном выражении по отношению к цене прошлого года. Как следствие, китайский контракт может стать дополнительным драйвером роста мирового спроса, который в 2018 году может достичь 68 млн тонн", - отметил генеральный директор "Уралкалий Трейдинг" Александр Терлецкий.

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04.04.2018 09:35 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:35 Екб


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"Уралкалий" прогнозирует рост мирового калийного рынка до 67-68 миллионов тонн
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