В Прикамье – новый министр культуры

Вице-мэр Перми, начальник департамента культуры и молодежной политики Вячеслав Торчинский стал министром культуры края, передает корреспондент Накануне.RU.

"Да, назначение Торчинского состоялось. Об этом губернатор Максим Решетников объявил на заседании правительства", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь министерства Наталья Тафинцева.

Напомним, Галина Кокоулина, занимавшая этот пост ранее, возглавила министерство 24 января 2017 г. До этого культурой в Прикамье руководил Игорь Гладнев, с именем которого связан скандал с "Театром – Театром", когда сначала его худрук Борис Мильграм, а потом и сам министр потеряли свои должности. Восстановил статус-кво тогдашний губернатор Виктор Басаргин.