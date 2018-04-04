"Ради Победы можно потерпеть". Минобороны предлагает екатеринбуржцам смириться с ограничением движения

Военные считают, что жители Екатеринбурга могут перетерпеть неудобства в ограничении движения транспорта, пока в городе идут репетиции парада Победы.

Отметим, что репетиции к празднику 9 мая начались 28 марта в микрорайоне Вторчермет. Сегодня военные вышли на улицы уже во второй раз. Жители города жалуются на то, что дороги начинают перекрывать еще до 9 часов утра, как раз в то время, когда нужно ехать на работу.

Однако в Министерстве обороны предлагают смириться с временными ограничениями.

"Праздник Победы очень важен, а репетиции проходят всего несколько раз. Можно всегда посмотреть и продумать свой путь до работы заранее, например, встать на час пораньше, чтобы не попасть в то время, когда идут репетиции. Ради Победы можно потерпеть. Это не та жертва, которую можно сопоставить с жертвами войны", - рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Как сообщает администрация города, следующие репетиции на Вторчермете состоятся 11, 18 и 24 апреля с 9.00 и до 13.00. А 27 апреля, 2 и 4 мая пройдут ночные репетиции на проспекте Ленина. В связи с этим в центре Екатеринбурга будет ограничено движение всех видов транспорта с 18.00 и до 04.00.

Военнослужащие будут отрабатывать движение на следующих участках: по проспекту Ленина (от улицы Луначарского до улицы Репина), по улице Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева), по улице 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина), а также по улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев).