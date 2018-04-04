За жестокое убийство в Международный женский день четверо зауральцев получили длительные тюремные сроки

В Зауралье осудили четверых жителей Каргапольского района за жестокое убийство местного жителя.

8 марта прошлого года после совместного распития спиртных напитков подсудимые решили выяснить отношения со знакомым мужчиной, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Они выехали на автомобиле за пределы поселка Майский, вывели потерпевшего из машины и нанесли ему удары руками и ногами по различным частям тела. Двое из подсудимых причинили погибшему ножевые ранения. В результате кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. На следующий день двое из соучастников вернулись на место преступления и вывезли труп в целях сокрытия следов преступления", - добавили в ведомстве.

Одному дали 5 лет тюрьмы, второму - 6, двум другим - по 12 лет лишения свободы. Всем - в колонии строгого режима.