Обыски проходят у главы кемеровского МЧС

Силовики проводят обыск в частном доме главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, следственные действия связаны, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

По его данным, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Телеграм-канал Mash публикует фотографии трехэтажного особняка, обладание которым приписывают главе МЧС Кемеровской области. Также утверждается, что он и члены его семьи владеют внушительной дачей и шестью квартирами в столице Кузбасса.

"Пока СКР проверяет МЧС Кемеровской области познакомимся поближе с бытом и жизнью начальника министерства Александра Мамонтова, - пишет телеграм-канал Mash. - В отличие от работы, с условиями жизни у него все хорошо. До работы в МЧС Александр Сергеевич работал в Кемеровском ГУВД и работал, по-видимому, хорошо".

По данным телеграм-канала, Мамонтов владеет трехэтажным особняком в элитном коттеджном поселке в Кемерово. Площадь участка - 15 соток, самого дома - 530 кв. метров. Помимо главного особняка рядом с участком есть еще один дом. Он, правда, поменьше, "всего лишь двухэтажный", стоимость поместья - около 30 миллионов рублей.

"Помимо особняка в собственности семьи Мамонтова есть еще дача в поселке Родничок, - пишет Mash. - Там трехэтажных домов нет, всего лишь два дома с беседками, теплицами и огородом. Примерная стоимость - 12 миллионов рублей. Но и это еще не все. В самом городе на Мамонтова, его жену и мать записаны 6 квартир. Все они расположены недалеко от центра: на Ленинградском, Ленинском, Молодежном проспектах и на бульваре Строителей. По словам соседей почти все квартиры сдаются. Сейчас уютный мир Александра Мамонтова зависит от прикомандированных следователей... СКР пришел в МЧС Кемеровской области. Прямо сейчас следователи работают в управлении госпожнадзора и в региональном ЦУКС".

"Официальных документов, подтверждающих факт владения Мамонтовым именно этой элитной недвижимостью, Mash, впрочем, не публикует, - отмечает newsru.com. - На сайте МЧС представлены сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2016 год. Там указан дом Мамонтова площадью 532,9 кв. м, "баня" на 72 "квадрата" и квартира площадью 63,5 кв. м. Есть также земельный участок площадью 1489 кв. м. Помимо этого, жене главного спасателя принадлежит квартира площадью 50,7 кв. м. Мамонтов передвигается на внедорожнике Toyota Land Cruiser (год выпуска не указан), его супруга - на скромной Kia Rio. Задекларированный доход Мамонтова - 1,690 млн рублей, еще 414 тыс. заработала супруга. Сведения о недвижимости родителей чиновники публиковать не обязаны, и остается неясным, какая собственность может принадлежать матери главы регионального МЧС".

Напомним, накануне сообщалось, что в кемеровском управлении МЧС идут выемки документов.

На прошлой неделе следственные действия по делу о пожаре в ТЦ прошли в администрации города. После этого было возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.