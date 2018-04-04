В Германии раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в "деле Скрипаля"

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет (Христианско-демократический союз) заявил, что Великобритании стоило предъявить доказательства причастности России к "делу Скрипаля", прежде чем призывать другие страны к ответным мерам.

"Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам", - написал политик в Twitter.

Так он прокомментировал сообщения о том, что британским экспертам не удалось установить источник происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери работавшего на британские спецслужбы Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.