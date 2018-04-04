Омича, тюменца и югорчанина судят за попытку продать 4,5 килограмма наркотиков

31-летнего омича, 24-летнего югорчанина и 22-летнего тюменца судят за попытку продать 4,5 кг наркотиков и легализовать полученные от "бизнеса" деньги, передает корреспондент Накануне.RU.

Фигуранты познакомились через интернет и решили заработать торговлей зельем. Студент через тайники получал в Тюмени крупные партии наркотиков, делил их на части и перекладывал в другие места. Югорчанин приезжал за товаром из Ишима, где временно жил, и доставлял их в этот город, пряча в новых местах. Омич забирал наркотики из тайников и занимался раскладкой мелких доз в разных местах Ишима.

15 августа 2017 г. омича в Ишиме "взяли" с поличным. Освидетельствование показало, что он – "под кайфом". ОПГ продолжила работу без него. 30 августа прошлого года житель ХМАО из Ишима приехал в Тюмень, забрал из тайника очередную партию наркотиков и на попутной машине поехал обратно. На посту полиции "Богандинский" автомобиль остановили полицейские. Наркотики были изъяты. Вскоре был задержан и третий член банды.

Молодой человек в сентябре по указанию наркодельца на арендованной машине поехал в Белорецкий район Башкирии. Там он забрал из тайника мешок с еловыми шишками и "синтетикой", и привез его в Тюмень. 12-13 сентября он поместил часть груза в два тайника в деревне Патрушева. 13 сентября студент был задержан. Товар изъят.

Всего по делу проходит 4,5 кг различных наркотиков. Обвиняемые арестованы. Со студентом заключено досудебное, его материалы выделены в отдельное производство. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.