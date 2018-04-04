США перебрасывают армию к южной границе. Мексика требует разъяснений

Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать армию для охраны границы с Мексикой. В ответ, как передаёт ТАСС, министерство иностранных дел латиноамериканской страны по официальным каналам направило запрос с требованием разъяснить это высказывание американского руководства. После разъяснений Мехико намерено сформулировать свою позицию с учётом своих национальных интересов и защиты суверенитета.

Трамп надеется на принятие Конгрессом "мощных законов", направленных против иммиграции из Латинской Америки, а вооружённые силы планирует задействовать для ужесточения миграционного контроля.

2 апреля, как передаёт Mexico News Daily, Трамп осудил Мексику за "караван мигрантов". Пожелав своим подписчикам в твиттере счастливой Пасхи, он обрушился с критикой на южного соседа, ничего, по его мнению, не делающего для пресечения миграционных потоков из Центральной Америки.

В ответ министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай напомнил, что миграционные службы двух стран сотрудничают по этому вопросу ежедневно, а мексиканские правоохранители активизировали работу по пресечению нелегальной миграции с 2014 г. В частности, в прошлом году из страны было выдворено 27 тыс. нелегально попавших туда гондурасцев (тогда как из США только 21 тыс.).

Жёсткая риторика Трампа уже привела к осложнению в переговорах с мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето. Их последний телефонный разговор в феврале этого года привёл к отмене запланированной встречи.

Посещение Мехико зятем Трампа Джаредом Кушнером в прошлом месяце рассматривалось как сигнал к налаживанию отношений, но, похоже, американский президент остаётся непреклонным в вопросе ужесточения пограничного контроля.