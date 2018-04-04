В Курганской области судебные приставы забрали у "черного лесоруба" бензопилу

В Курганской области судебные приставы взыскали с жителя Щучанского района 125 тыс. рублей за незаконную рубку леса.

Инцидент произошел осенью прошлого года - злоумышленник решил запастись дровами, но сделать это решил нахаляву.

За несколько недель мужчина вырубил в общей сложности 30 стволов, не имея на это соответствующего разрешения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

"В ходе взыскания задолженности судебные приставы проверили имущественное положение должника. Оказалось, что в собственности у него числятся трактор и прицеп, на которые и был наложен арест в счет оплаты задолженности. Но так как расставаться с техникой должнику не захотелось, он в короткие сроки нашел необходимую сумму и полностью рассчитался с долгом. А вот принадлежащая должнику бензопила все же была изъята судебными приставами", - добавили в ведомстве.