На трассе "Тюмень - Екатеринбург" грузовик с отказавшими тормозами снес несколько легковушек

Сегодня утром на 23 км трассы "Тюмень - Екатеринбург" произошло серьезное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза и он допустил наезд на ограждение, попутно ударив несколько легковых транспортных средств. В результате четыре автомобиля получили механические повреждения.

"В настоящий момент движение на данном участке затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД. Они организовывают движение транспорта по одной полосе движения", - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.