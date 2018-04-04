За неуплату алиментов южноуралец отправится в колонию строгого режима на полгода

39-летний житель Копейска за многолетнюю неуплату алиментов своему сыну приговорен к 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

За последние 10 лет он уже в пятый раз выслушал приговор за совершение уголовных преступлений - кражи и грабежи, последняя судимость - неуплата алиментов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

За первое преступление в 2007 году он получил условное наказание, с каждым последующим оно ужесточалось, в марте 2015 года за совершение четырех преступлений он был отправлен в колонию на два года и два месяца, но затем условно-досрочно освобожден в сентябре 2016 года.

Задолженность мужчины на сегодняшний день - около 700 тыс. рублей. Деньги он так и не выплатил.