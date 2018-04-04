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Минтрансу предложили сменить названия аэропортов Екатеринбурга и Петербурга
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екатеринбург аэропорт кольцово (2008) | Фото: Накануне.ru

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой изменить названия аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
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В письме депутат отмечает, что аббревиатуры аэропортов обозначаются как LED (Ленинград) и SVX (Свердловск). Петров предложил заменить их на SPB (Санкт-Петербург) и EKB (Екатеринбург), сообщает РИА Новости.

По его мнению, такое положение вещей носит идеологическую составляющую, так как "Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году". В связи с чем Петров полагает, что "сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства".

Депутат попросил Министерство транспорта РФ проконтролировать и решить этот вопрос в ближайшем будущем.

Стоит добавить, что уже не раз предлагали переименовать и саму Свердловскую область. Так, новый виток обсуждения переименования начался в прошлом году.

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04.04.2018 08:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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Минтрансу предложили сменить названия аэропортов Екатеринбурга и Петербурга
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