Минтрансу предложили сменить названия аэропортов Екатеринбурга и Петербурга

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой изменить названия аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В письме депутат отмечает, что аббревиатуры аэропортов обозначаются как LED (Ленинград) и SVX (Свердловск). Петров предложил заменить их на SPB (Санкт-Петербург) и EKB (Екатеринбург), сообщает РИА Новости.

По его мнению, такое положение вещей носит идеологическую составляющую, так как "Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году". В связи с чем Петров полагает, что "сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства".

Депутат попросил Министерство транспорта РФ проконтролировать и решить этот вопрос в ближайшем будущем.

Стоит добавить, что уже не раз предлагали переименовать и саму Свердловскую область. Так, новый виток обсуждения переименования начался в прошлом году.