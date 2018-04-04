Программа "Ревизорро" проверила рестораны и отели Екатеринбурга в преддверии ЧМ-2018

Программа "Ревизорро" проверила рестораны, отели и университетские столовые Екатеринбурга. Из пяти мест заветные таблички получили только три заведения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ведущая Настасья Самбурская оценила качество мяса в гриль-баре "Bukowski". С продуктами было всё в норме, вот только алкоголь в заведении продают несовершеннолетним. В итоге гриль-бар не прошёл проверку. А вот ресторан "Ребрышковая" с этой задачей справился, правда порции там намного меньше заявленных. Отсутствие фирменного блюда тоже смутило проверяющих, но свой сертификат заведение получило.

Проверкам подверглись и две студенческие столовые УрФУ и УрГАУ. Самбурской показалось, что Уральский федеральный университет заранее знал, что у них проведут проверку, и получил сертификат. А вот УрГАУ не получил сертификата из-за отсутствия маркировок на продуктах.

В преддверии ЧМ-2018, который примет Екатеринбург, ведущая решила проверить хостел "Аврора", расположенный в жилом доме. Приветливый персонал, дружелюбная атмосфера, вот только чистота оставляет желать лучшего. В итоге хостел проверку не прошёл.