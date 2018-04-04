В Зауралье будут судить 18-летнего парня за распространение в соцсети порноматериалов

В Кетовском районе на 18-летнего парня завели уголовное дело - молодой человек на своей странице в соцсети распространял и публично демонстрировал порноматериалы с изображением несовершеннолетних.

С мая по октябрь прошлого года подозреваемый со своего компьютера распространял материалы в соцсети "Вконтакте", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.