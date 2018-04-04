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общество ;
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В Тюменской области укрепляют дамбы и определяют места, где разместить людей и животных в случае потопа
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совещание по подготовке к паводку, Ишим, карта (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

В Тюменской области продолжается подготовка к приходу "большой воды". До 10 апреля в Ишиме, Ишимском, Абатском и Викуловском районе должны завершиться работы по строительству, ремонту, укреплению и наращиванию защитных дамб. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Владимир Якушев на рабочем совещании по подготовке к весеннему паводку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.
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Совещание прошло накануне в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие главы районов и городов региона, члены областного правительства и начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.

Глава регионального управления МЧС доложил, что по прогнозам, основанным на метеорологических данных, ожидается, что уровни воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда не превысят показатели прошлого года, в реке Ишим подъем воды предполагается в пределах многолетних уровней. В районе города Ишим - это значение составит от 700 до 940 см. Вскрытие рек ожидается до конца апреля.

Глава ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, совещание по подготовке к паводку(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

"Для выполнения комплекса превентивных мероприятий сформирована группировка сил и средств общей численностью свыше 9,5 тыс. человек, 2 тыс. единиц техники: автомобильная, специальная и инженерная, 200 плавательных средств, в том числе два судна на воздушной подушке, авиатехника", - отметил Юрий Алехин.

С 29 марта в регионе проводятся обследования 48 гидротехнических сооружений. Проверки пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Исетском, Ярковском и Ялуторовском районах. На выполнение предпаводковых мероприятий выделено 265 млн руб.

Заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

По словам заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой, на сегодняшний день проверка завершена на территории областной столицы. Повреждений не выявлено. Полностью завершить проверку планируется до 27 апреля.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев еще раз напомнил всем о необходимости быть готовым к самому сложному сценарию паводка.

"Алгоритм все в прошлом году изучили и прекрасно знаете, что нужно делать: обратите внимание на информирование людей, подготовку пунктов временного пребывания, площадок для домашних животных, формирование запасов продуктов питания, питьевой воды, организацию лодочных переправ. Никаких дополнительных команд ждать не нужно, работаем на опережение и готовимся к высокой воде, действуем в сотрудничестве с подразделениями МЧС, привлекаем добровольцев. Важно, чтобы в территориях был заранее подготовлен запас мешков с песком, чтобы можно было их оперативно использовать в случае необходимости. Не нужно ждать, что опасность нас минует, готовимся к самому сложному развитию событий", - резюмировал губернатор.

Губернатор Тюменской области, Владимир Якушев(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

Отметим, что особое внимание при подготовке к паводку уделяется территориям, которые больше всего пострадали от большой воды в 2016 и 2017 г. Проведено масштабное обследование территорий в границах Ишима и Ишимского района. Определены участки рек, требующие первоочередных мероприятий по увеличению пропускной способности.

Прошлой весной для организации безаварийного пропуска паводка были расчищены от кустарников, мусора и наносов 19 км русел рек Карасуль и Мергенька. Построен водоотводной канал от озера Сухое для сброса части стока весеннего половодья реки Мергенька в реку Ишим. Работы по расчистке русел рек Карасуль и Мергенька продолжаются и в 2018 году. За счет средств федерального бюджета предстоит очистить еще 14 км.

В администрации Ишима корреспонденту Накануне.RU рассказали о подготовке к весеннему паводку. Строители ДРСУ-5 ведут работы на последнем участке дамбы, которая будет защищать город от большой воды. Большая часть сооружений, ограждающих садоводов "Керамика" от разлива, восстановлена - это 2,6 км. Сейчас завершаются работы на последнем участке в 380 м. На объекте задействовано шесть единиц тракторной техники – экскаваторов и бульдозеров – и 21 самосвал.

Отметим, что на строительстве последнего участка дамбы пришлось снести 21 дачный домик. Сейчас строители параллельно завершают уборку снесенных дачных домиков и ведут отсыпку грунта. В общей сложности на всю дамбу уже завезено 26 тыс. кубометров глины. Ширина сооружения по верху составит 4,5 м и будет выполнена в щебне.

Общая протяженность дамбы составит 2,9 км. Работы будут завершены 7 апреля.

"Мы пока не можем спрогнозировать, каким будет паводок-2018 в Ишиме. Но из новостей мы видим, что большая вода уже пришла в населенные пункты Алтайского края, Восточного Казахстана. Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любому развитию событий и делаем все, что от нас зависит, чтобы встретить паводок во всеоружии и минимизировать возможные риски", – подчеркнул глава города Федор Шишкин.

совещание по подготовке к паводку, Ишим, карта(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

По информации администрации Ишима, если подтоплений жилого сектора все же избежать не удастся, в городе определены шесть пунктов временного размещения, которые могут разместить 386 человек. Кроме того, существует шесть резервных ПВР, готовых принять при необходимости еще 305 граждан. Заключен договор с двумя подрядчиками на организацию горячего питания – в сутки они смогут поставлять 600 горячих завтраков, обедов, ужинов и порядка 200 сухих пайков.

По результатам обхода в зоне подтопления зарегистрировано пять голов крупного рогатого скота, 43 свиньи, 10 овец, пять лошадей, 33 кролика и 432 птицы. Договор на размещение домашнего поголовья заключен с одной из сельскохозяйственных организаций.

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04.04.2018 08:59 Мск | Ишим | Ксения Теплякова
10:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 14:25 Мск
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Ранее 13.03.2018 11:28 Мск
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В Тюменской области укрепляют дамбы и определяют места, где разместить людей и животных в случае потопа
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