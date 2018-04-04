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Трамп предложит Путину новое мироустройство? Ситуацию нужно воспринимать не только в контексте последних скандалов, но и контексте заявлений Владимира Путина еще до выборов – в послании Федеральному собранию президент недвусмысленно дал понять, что нам есть чем ответить нашим "партнерам". Теперь, возможно, "партнеры" захотят заключить "новый мир"? Такое предположение сделал в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин.
03.04.2018
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг за всенародные выборы мэра. По этому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы города.
03.04.2018
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Новости
04.04.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В Новосибирске из горящего детского сада эвакуировали 54 человека
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электрощитовая, возгорание (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске из-за пожара эвакуировали детский сад.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу ведомства сегодня утром, 4 апреля. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили горение в электрощитовой, которое быстро ликвидировали, используя огнетушитель.

Сразу после сработки автоматической пожарной сигнализации администрация учреждения оперативно организовала эвакуацию еще до прибытия пожарных, под контролем которых она завершилась полностью. 45 детей и девять человек персонала были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. Дети на время ликвидации загорания были размещены в соседней школе.

электрощитовая, возгорание(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

"Пожар развития не получил. В течение одной минуты сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в электрощитовой на площади одного квадратного метра. Хотя на месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, 25 человек личного состава и семь единиц техники, по факту задействовался один пожарный расчет", - уточнили в ведомстве.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрощитовой.

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04.04.2018 08:07 Мск | Новосибирск | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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В Новосибирске из горящего детского сада эвакуировали 54 человека
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