В Новосибирске из горящего детского сада эвакуировали 54 человека

В Новосибирске из-за пожара эвакуировали детский сад.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в оперативную службу ведомства сегодня утром, 4 апреля. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили горение в электрощитовой, которое быстро ликвидировали, используя огнетушитель.

Сразу после сработки автоматической пожарной сигнализации администрация учреждения оперативно организовала эвакуацию еще до прибытия пожарных, под контролем которых она завершилась полностью. 45 детей и девять человек персонала были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. Дети на время ликвидации загорания были размещены в соседней школе.

"Пожар развития не получил. В течение одной минуты сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в электрощитовой на площади одного квадратного метра. Хотя на месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, 25 человек личного состава и семь единиц техники, по факту задействовался один пожарный расчет", - уточнили в ведомстве.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрощитовой.