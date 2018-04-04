Эрдоган ради удачного снимка "увел" у Путина девушку

в этот день
04.04.18
08:56
В Екб.10:56
В Екатеринбурге СК проверяет информацию о торговле детьми-сиротами
Тулеев стал депутатом
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Главное
На МЭФ предложили отказаться от долларовых расчетов с Китаем

Тема дня
Трамп предложит Путину новое мироустройство? Ситуацию нужно воспринимать не только в контексте последних скандалов, но и контексте заявлений Владимира Путина еще до выборов – в послании Федеральному собранию президент недвусмысленно дал понять, что нам есть чем ответить нашим "партнерам". Теперь, возможно, "партнеры" захотят заключить "новый мир"? Такое предположение сделал в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин.
03.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг за всенародные выборы мэра. По этому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы города.
03.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Задержана начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1074



Новости
04.04.2018 07:43 Мск (09:43 Екб)
политика | За рубежом
Эрдоган ради удачного снимка "увел" у Путина девушку
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Путин, Эрдоган (2016) | Фото: vesti.az

Во время официального визита президента России Владимира Путина в Турцию произошел казусный случай.
Читайте также:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим российским коллегой решил сделать памятное фото. Однако в процессе он заметил, что с его стороны стоят только мужчины, а рядом с Путиным сразу три девушки. Эрдоган попросил одну из участниц встречи встать рядом с ним, сообщает телеканал "Звезда". В итоге девушка встала по правую руку от президента Турции, после чего он дал команду начать фотографировать.

Напомним, Путин прибыл в Анкару с двухдневным рабочим визитом 3 апреля. 4 апреля пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана.

Во время встречи Путина и Эрдогана в ноябре прошлого года также произошла казусная история: президент РФ случайно опрокинул стул, на котором сидел глава Турции.

После общения с прессой российский лидер поднялся со своего места и, подойдя к Эрдогану, отодвинул его стул, чтобы турецкому президенту было удобнее встать. В это время стул упал, издав довольно громкий стук. После этого человек в штатском поспешил на помощь и поднял стул, на котором сидел Эрдоган.

Другие новости по темам: Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
04.04.2018 07:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Эрдоган ради удачного снимка "увел" у Путина девушку
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+