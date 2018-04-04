Эрдоган ради удачного снимка "увел" у Путина девушку

Во время официального визита президента России Владимира Путина в Турцию произошел казусный случай.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим российским коллегой решил сделать памятное фото. Однако в процессе он заметил, что с его стороны стоят только мужчины, а рядом с Путиным сразу три девушки. Эрдоган попросил одну из участниц встречи встать рядом с ним, сообщает телеканал "Звезда". В итоге девушка встала по правую руку от президента Турции, после чего он дал команду начать фотографировать.

Напомним, Путин прибыл в Анкару с двухдневным рабочим визитом 3 апреля. 4 апреля пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана.

Во время встречи Путина и Эрдогана в ноябре прошлого года также произошла казусная история: президент РФ случайно опрокинул стул, на котором сидел глава Турции.

После общения с прессой российский лидер поднялся со своего места и, подойдя к Эрдогану, отодвинул его стул, чтобы турецкому президенту было удобнее встать. В это время стул упал, издав довольно громкий стук. После этого человек в штатском поспешил на помощь и поднял стул, на котором сидел Эрдоган.