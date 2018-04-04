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На МЭФ предложили отказаться от долларовых расчетов с Китаем

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На МЭФ предложили отказаться от долларовых расчетов с Китаем
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Московский экономический форум, МЭФ-2018, Константин Бабкин (2018) | Фото: Накануне.RU

Интеграции России и Китая вокруг совместных инвестиций мешают валютные посредники. Ведение торговли посредством американских долларов стало ощутимым фактором торможения российско-китайского сотрудничества, заявили участники конференции "Проблемы на пути сопряжения Евразийского союза и инициативы "Пояс и путь" Китая" Московского экономического форума. Эксперты МЭФ предложили перейти на расчеты в национальных валютах, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вашингтон ведет против России гибридную войну, заявил академик РАН, советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. И главный фронт проходит через валютно-финансовую сферу.

"Китайский банк, как и любой другой, сотрудничающий с российскими предприятиями из санкционных списков, будет подвергнут штрафам и наказаниям со стороны США. Поэтому первое, что мы должны сделать, - избавиться от финансовых посредников, интегрировать наши рынки так, чтобы российские предприятия могли занимать деньги на китайском рынке, а китайские компании - приходить к нам с инвестициями. Главная проблема, над которой мы работаем - формирование гармонично сочетающихся финансовых рынков Китая и России", - сказал Глазьев.

Россия и Китай прорабатывают соглашение о юаневых расчетах в рамках работы Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития. Сейчас сложно завозить китайскую валюту в Россию, рассказал гендиректор УК фонда Рустам Темиргалиев:

"Валютное регулирование, дефицит юаней на российском рынке приводит к тому, что первые транши осуществлялись в американской и европейской валютах. Использовались гонконгские банки, но представительства крупнейших китайских банков в Москве из-за санкционного режима относились к таким сделкам крайне осторожно".

Эксперты отметили, что у стран существенное различие в валютном регулировании: полная либерализация в России против госконтроля со стороны китайского регулятора. Поэтому вопрос гармонизации рынков упирается в гармонизацию систем валютного регулирования и контроля.

юань, доллар(2017)|Фото: Gurutrade.ru

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09:49 Екб


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На МЭФ предложили отказаться от долларовых расчетов с Китаем
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