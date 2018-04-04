СМИ выяснили имя женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии устроила местная жительница по имени Насим Агдам. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что нападавшая, которая была одета в черную одежду с платком на голове, не имела отношения к компании.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, нападавшая действовала в одиночку. Женщину, открывшую стрельбу из пистолета, нашли мертвой. По некоторым данным, она покончила с собой. Как заявили в правоохранительных органах, ранения получили четыре человека, как минимум трое из них госпитализированы, один находится в критическом состоянии.

СМИ сообщили со ссылкой на представителей полиции, что инцидент, по предварительным данным, произошел в результате ссоры и не связан с терроризмом. Поддержку всем пострадавшим уже выразил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что некая женщина застрелила своего бойфренда.