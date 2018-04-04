Эксперты Кудрина рекомендуют голосованию "по месту нахождения" доработку

Эксперты КГИ пока не могут полностью оценить преимущества и недостатки нового способа "голосования по месту нахождения", который заменил голосование "по открепительным удостоверениям".

"Подробные данные о голосовании избирателей, подавших заявления за пять и более дней до дня выборов, недоступны", говорится в докладе КГИ. ЦИК пока сообщил лишь сводные цифры: новым порядком голосования "не по месту постоянной регистрации" воспользовались 5,69 млн избирателей.

Сам факт того, что россиян избавили от необходимости оформлять "открепительные удостоверения", в КГИ считают позитивным. Но ряд цифр, которые ЦИК уже сообщил, вызывает у экспертов вопросы. К примеру, каждого гражданина, который голосовал не по месту жительства, нужно было сначала исключить из списка избирателей на том участке, где он голосовал прежде, а потом включить в список избирателей на новом участке. В тех сведениях, которые ЦИК уже предоставил, внимание экспертов привлекла "разница в числе включенных и исключенных": в большинстве "регионов открепилось избирателей больше, чем прикрепилось". Это можно было бы объяснить тем, что "открепившийся" (исключенный из списка) избиратель не дошел до нового участка, то есть не стал голосовать.

В 18 регионах "прикрепившиеся" преобладают. Такое преобладание в Москве, Московской области и на юге страны — в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае — экспертам понятно. Они также допускают, что "избирателей притягивает Новосибирская область как центр Сибири". Но им не понятно, чем вызвано "преобладание прикрепившихся в нескольких западных регионах (Ленинградской, Новгородской и Псковской областях), нескольких дальневосточных регионах (Хабаровском крае, Приморском крае, Магаданской области, Сахалинской области, Чукотском АО), а также в Чечне, Волгоградской, Тюменской и Ярославской областях".

В целом таких избирательных участков, куда прикрепились по 200 и более избирателей, немного: 4849 (около 5%). "Но прикрепились к ним 1 699 855 человек, или 30,1% от общего числа "электоральных мигрантов"", констатируют авторы доклада. Объяснения этому эксперты пока не находят, поэтому считают, что "новый порядок показал свою полезность для значительного числа избирателей, однако во многих отношениях он требует доработки".

Повышенную же явку в КГИ связывают не только "с беспрецедентной по масштабу и интенсивности кампанией по привлечению избирателей на выборы". Эксперты напоминают, что "выборы президента всегда сопровождаются повышенной явкой по сравнению со всеми иными выборами в России по причине их повышенного символического значения". Но на сей раз "разрыв между явкой на президентских и парламентских выборах достиг почти 20%". В КГИ это связывают не в последнюю очередь с тем, что думские выборы 2016 года впервые проводились в сентябре. "Вряд ли стоит делать вывод о том, что сейчас удалось переломить тренд на снижение активности участия избирателей в выборах",— утверждают авторы доклада. Если региональные и местные выборы "по-прежнему будут проводиться во второе воскресенье сентября, явка на них, скорее всего, останется на низком уровне". Ни на региональном, ни на местном уровнях "невозможно повторение столь же интенсивной кампании привлечения избирателей по финансово-организационным и политическим причинам", считают в КГИ.

В докладе отмечается сокращение "выездного голосования": с помощью переносных урн на дому в нынешнем году проголосовали до 6,5% избирателей, тогда как в 2012 году таких было 8,2%. В этом году эксперты обнаружили только девять районов (в пяти субъектах РФ), где на дому проголосовали более 30% избирателей. В 2012 году насчитывалось 70 таких районов. Тем не менее, на 2397 избирательных участках число бюллетеней, выданных для голосования вне помещения, превысило 200, а на 278 — 400. "Такое число избирателей в принципе крайне затруднительно обслужить при выездном голосовании и с соблюдением всех требований закона",— считают эксперты КГИ, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, по итогам президентских выборов руководство Центризбиркома направило региональным комиссиям несколько поручений. В письме зампред ЦИКа Николай Булаев просит избиркомы проанализировать "поступившие в комиссии обращения граждан, с участием заявителей" по поводу нового порядка голосования — по месту нахождения.