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от издателя  |  комментариев: 4


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В Красноуфимске преступники продали чужую квартиру, убив ее хозяина
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ключи от квартиры (2016) | Фото:informaplus.ru

В Красноуфимске будут судить четверо сообщников, которые обвиняются в мошенничестве с целью завладения чужой недвижимостью, а также в убийстве.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, по делу проходят 26-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 40 до 56 лет. По данным следствия, в конце 2016 года 42-летний обвиняемый завладел 190 тыс. руб., вырученными от продажи квартиры по улице Октября, принадлежавшей знакомому обвиняемого, которому он пообещал приобрести новое жильё вместо проданной квартиры. Однако, завладев деньгами, злоумышленник так и не приобрёл обещанного потерпевшему нового жилья.

Также в начале 2017 года этот же 42-летний фигурант, узнав, что один из жителей Красноуфимска намеревается продать принадлежащую ему квартиру, создал преступную группу, чтобы завладеть данной недвижимостью. В соответствии с распределением преступных ролей, один из обвиняемых — 56-летний мужчина — стал активно употреблять спиртное с собственником квартиры для того, чтобы отвлечь его от преступных намерений сообщников по продаже чужой квартиры.

В итоге продажа квартиры была осуществлена на основании обманом оформленной доверенности, предоставлявшей единственной в этой преступной группе 26-летней женщине право распоряжаться чужой недвижимостью, как своей собственной. Вырученные от продажи квартиры 450 тыс. руб злоумышленники разделили между собой.

При этом квартира была продана в тот момент, когда хозяина жилища уже не было в живых, так как 25 февраля 2017 года распивавший с ним спиртное 56-летний злоумышленник совершил убийство потерпевшего. Тело в тот же день было вывезено недалеко от села Русский Потам Ачитского городского округа.

Следствием уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Красноуфимский городской суд для рассмотрения.

Другие новости по темам: квартира, недвижимость, мошенники
04.04.2018 05:27 Мск | Денис Линов
07:27 Екб


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В Красноуфимске преступники продали чужую квартиру, убив ее хозяина
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