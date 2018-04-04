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от издателя  |  комментариев: 4


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг за всенародные выборы мэра. По этому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы города.
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На бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова заведено еще одно дело
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уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

Следственные органы завели еще одно дело в отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, расследуется хищение бюджетных средств на сумму более 100 млн руб., выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана.

По соединенному уголовному делу 12 фигурантам предъявлены обвинения в совершении мошенничества. В их числе - бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов.

В ходе расследования этого уголовного дела установлен еще один эпизод преступной деятельности Гамидова и в отношении него заведено дело по статье "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2013 году Гамидов вынес постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 млрд руб. При этом не была проведена обязательная для таких случаев экспертиза экономической эффективности проекта.

После предоставления государственных гарантий фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. На основании решения Арбитражного суда города Москвы с Дагестана в лице правительства региона в пользу кредитных организаций была взяскана сумма в 1,3 млрд руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.

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04.04.2018 04:09 Мск | Денис Линов
06:09 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.03.2018 16:20 Мск
Правоохранители провели выемку документов в Минздраве Дагестана








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На бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова заведено еще одно дело
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