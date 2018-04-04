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Трамп предложит Путину новое мироустройство? Ситуацию нужно воспринимать не только в контексте последних скандалов, но и контексте заявлений Владимира Путина еще до выборов – в послании Федеральному собранию президент недвусмысленно дал понять, что нам есть чем ответить нашим "партнерам". Теперь, возможно, "партнеры" захотят заключить "новый мир"? Такое предположение сделал в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин.
03.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг за всенародные выборы мэра. По этому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы города.
03.04.2018
политика ;
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Новости
04.04.2018 03:44 Мск (05:44 Екб)
культура | В России
Новая серия "Простоквашино" набрала 7 млн просмотров
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(2017) | Фото:

Первая серия продолжения популярного в советские времена мультсериала "Простоквашино" за первые часы после размещения в социальных сетях набрала более 1 млн просмотров.
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В настоящее время у мультфильма уже около 7 млн просмотров в "ВКонтакте". Премьера новой серии "Простоквашино" состоялась 3 апреля в российских соцсетях. Премьерную серию посвятили памяти Олега Табакова, который скончался 12 марта.

"Продолжение любимого мультфильма многих поколений пользователей "ВКонтакте" привлекло большой интерес, поэтому мы подготовили дополнительный контент - вместе с выходом второй серии появится специальный набор стикеров с героями мультфильма", - заявили в пресс-службе "ВКонтакте". Новые серии можно будет посмотреть бесплатно.

В новых сериях зрителей ждет подросший Дядя Федор, которому уже 9 лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.

Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по 6,5 минут.

Как ранее сообщало Накануне.RU, писатель, автор сценария мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский заявил, что права "Союзмультфильму "не принадлежат и "принадлежать не будут". Успенский намерен обратиться в суд.

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04.04.2018 03:44 Мск | Денис Линов
05:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 12:33 Мск
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Новая серия "Простоквашино" набрала 7 млн просмотров
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