Новая серия "Простоквашино" набрала 7 млн просмотров

Первая серия продолжения популярного в советские времена мультсериала "Простоквашино" за первые часы после размещения в социальных сетях набрала более 1 млн просмотров.

В настоящее время у мультфильма уже около 7 млн просмотров в "ВКонтакте". Премьера новой серии "Простоквашино" состоялась 3 апреля в российских соцсетях. Премьерную серию посвятили памяти Олега Табакова, который скончался 12 марта.

"Продолжение любимого мультфильма многих поколений пользователей "ВКонтакте" привлекло большой интерес, поэтому мы подготовили дополнительный контент - вместе с выходом второй серии появится специальный набор стикеров с героями мультфильма", - заявили в пресс-службе "ВКонтакте". Новые серии можно будет посмотреть бесплатно.

В новых сериях зрителей ждет подросший Дядя Федор, которому уже 9 лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.

Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по 6,5 минут.

Как ранее сообщало Накануне.RU, писатель, автор сценария мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский заявил, что права "Союзмультфильму "не принадлежат и "принадлежать не будут". Успенский намерен обратиться в суд.