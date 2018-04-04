Трамп вновь заявил о скором выводе американских войск из Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень скоро примет решение о выводе войск из Сирии.

Как сказал президент США во время пресс-конференции с главами балтийских государств, "нашей основной миссией [в Сирии] было уничтожение "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). Мы почти выполнили эту задачу, и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше", — отметил Трамп, сообщает РБК.

Ранее глава Белого дома заявлял, что войска США будут выведены с территории Сирии после разгрома "Исламского государства".