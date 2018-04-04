В Калининграде на вызов приехал пьяный фельдшер

Жительница Калининграда вызвала скорую помощь, однако на вызов приехал фельдшер, которому самому нужна была помощь.

Вместо того чтобы проводить стандартные медицинские процедуры, врач, как утверждает автор видео, едва держался на ногах и с трудом изъяснялся. По словам очевидцев, фельдшер был мертвецки пьян. В Минздраве Калининградской области обратили внимание на видеозапись и уже провели проверку.

В результате подтвердилось, что фельдшер был нетрезв. Его привлеки к строгой дисциплинарной и материальной ответственности, сообщают Вести.ru.