В Калининграде на вызов приехал пьяный фельдшер

Жительница Калининграда вызвала скорую помощь, однако на вызов приехал фельдшер, которому самому нужна была помощь.
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Вместо того чтобы проводить стандартные медицинские процедуры, врач, как утверждает автор видео, едва держался на ногах и с трудом изъяснялся. По словам очевидцев, фельдшер был мертвецки пьян. В Минздраве Калининградской области обратили внимание на видеозапись и уже провели проверку.
В результате подтвердилось, что фельдшер был нетрезв. Его привлеки к строгой дисциплинарной и материальной ответственности, сообщают Вести.ru.