Вашингтон предложил России прислать других дипломатов

Россия может прислать в США других дипломатов на замену тем, которые были высланы американскими властями.

Об этом заявил представитель Госдепартамента. "Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии", — отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что Москва тоже примет новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают российские власти, сообщает ТАСС.

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.