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Трамп предложит Путину новое мироустройство? Ситуацию нужно воспринимать не только в контексте последних скандалов, но и контексте заявлений Владимира Путина еще до выборов – в послании Федеральному собранию президент недвусмысленно дал понять, что нам есть чем ответить нашим "партнерам". Теперь, возможно, "партнеры" захотят заключить "новый мир"? Такое предположение сделал в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин.
03.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг за всенародные выборы мэра. По этому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы города.
03.04.2018
политика ;
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Новости
04.04.2018 02:14 Мск (04:14 Екб)
политика | В России | За рубежом
Вашингтон предложил России прислать других дипломатов
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(2017) | Фото: Getty Images

Россия может прислать в США других дипломатов на замену тем, которые были высланы американскими властями.
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Об этом заявил представитель Госдепартамента. "Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии", — отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что Москва тоже примет новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают российские власти, сообщает ТАСС.

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

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04.04.2018 02:14 Мск | Денис Линов
04:14 Екб


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Ранее 01.04.2018 21:31 Мск
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Вашингтон предложил России прислать других дипломатов
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