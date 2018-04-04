Путин сообщил, что похожие на "Новичок" вещества могут производить в 20 странах

Российский президент Владимир Путин заявил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах мира.

По словам главы государства, в разговоре с Эрдоганом он вскользь затронул "дело Скрипаля". "По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Раджепом Эрдоганом, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, специалисты британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тем временем, в британских СМИ появилась новая версия инцидента в Солсбери. Так, издание The Sun сообщило, что веществом, которым отравили Скрипаля, могли быть обработаны гречневая крупа, лавровый лист и специи, которые ему передала из России дочь Юлия через свою подругу, работающую в крупной медицинской компании.