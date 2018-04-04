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от издателя  |  комментариев: 4


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг за всенародные выборы мэра. По этому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы города.
03.04.2018
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Новости
04.04.2018 01:22 Мск (03:22 Екб)
экономика | В России | Украина
ВТБ может свернуть свой бизнес на Украине
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(2007) |

ВТБ потерял надежду продать свой банк на Украине и планирует свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение, говорит информированный источник.
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"ВТБ потерял надежду продать своей банк на Украине по причине неопределенных требований властей к покупателям", - сказал собеседник. По его словам, для уменьшения операционных расходов были закрыты практически все отделения банка. Их число сократится с 32 в начале прошлого года до 5 к концу мая.

"Во второй половине года останется одно отделение. Конечная задача банка - продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", - заявил источник, сообщает "Интерфакс".

В мае 2016 года ВТБ заявил о намерении продать украинский банк в случае появления интересных предложений. Спустя месяц руководство ВТБ сообщило о приостановке активного поиска покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года после введения Киевом санкций в отношении украинских банков с российским государственным капиталом.

Руководство ВТБ не раз заявляло, что украинские власти не хотят продажи банков. До сих пор Нацбанк Украины не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей.

Как сообщало Накануне.RU, президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции в отношении пяти российских банков, которые работают в Киеве. Под санкции попали структуры "Сбербанка", ВТБ, "БМ Банка", "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и "VS Банка" ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц, в том числе выплата дивидендов, денежных средств с корреспондентских счетов, распределение капитала и прибыли. После введения санкций председатель правления банка Герман Греф заявил, что "Сбербанк" активно ищет пути выхода с украинского рынка.

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04.04.2018 01:22 Мск | Денис Линов
03:22 Екб


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ВТБ может свернуть свой бизнес на Украине
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