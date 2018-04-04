"Алмаз-Антей" опроверг "невидимость" сбившей MH17 ракеты для радаров

Российская радиолокационная система в Ростовской области в 2014 году не фиксировала пуск по малайзийскому Boeing-777 рейса MH17 ракеты с восточного направления.

"Анализ первичной радиолокационной информации трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т", расположенного на позиции "Усть-Донецк" Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения, специалистами АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" показывает, что объектов, двигающихся к самолету Boeing-777 с восточного направления, первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т" не обнаружено", – говорится в официальном ответе концерна ВКО "Алмаз-Антей" на заявление Совместной следственной группы.

По информации концерна, российский радар зафиксировал бы пуск и полет ракеты со скорость 600-620 м/сек, если бы пуск производился из района, на который указывает следственная группа.

В "Алмаз-Антее" отметили, что такой параметр "уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т".

3 мапреля совместная следственная группа, которая расследует обстоятельства крушения Boeing 777 на Украине, выяснила, что сбившая самолет ракета могла быть невидимой для российских радаров, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось об установлении личности ключевого фигуранта дела об атаке на Boeing MH17. Им мог быть​​ российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа Николай ​Ткачев, ранее был известен лишь его позывной - Дельфин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что Вашингтон никогда не раскроет информацию о крушении малайзийского "Боинга", если она противоречит позиции, согласно которой за авиакатастрофу ответственны ополченцы и, косвенно, Москва, их поддерживающая.