В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

На территории штаб-квартиры видеохостинга YouTube в Калифорнии произошла стрельба.

Об этом сообщила местная полиция. На месте происшествия находится автомобиль скорой помощи. Правоохранительные органы просят местных жителей не приближаться к зданию. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг, выясняет обстоятельства произошедшего. О стрельбе в здании штаб-квартиры сообщили также сотрудники YouTube. По их данным, в одном из помещений находится стрелок. А телеканал CBS со ссылкой на данные полицейских переговоров сообщил о том, что среди стрелков - мужчина и женщина.

Телеканал KRON 4 сообщил, что свидетели рассказали о 20 услышанных ими выстрелах, которые сначала прогремели возле кафе. Позже телеканал сообщил, что некая женщина застрелила своего бойфренда. По данным NBC она также мертва.

Телеканал CBS со ссылкой на данные переговоров полицейских сообщил о том, что в результате инцидента есть пострадавшие, которые госпитализированы, сообщает РБК.