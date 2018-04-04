Украина запретит въезд всем российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США

СБУ намерена запретить въезд на Украину всем российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время визита в Одесскую область.

"Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США, – 60 разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии… Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Евросоюза", - сказал он.

Запрет имеет срок пять лет.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев объявил о высылке российских дипломатов 26 марта, обвинив их в работе на спецслужбы. Посольство России на Украине заявило, что Киев поддался на провокацию Лондона.