Хоккеисты "Зауралья" проиграли полуфинальную серию Кубка Петрова, уступив питерскому "Динамо"

Хоккеисты курганского клуба "Зауралье" проиграли питерскому "Динамо", уступив со счетом 0:6 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Петрова - тем самым ледовая дружина из Кургана будет ждать нового сезона Высшей хоккейной лиги, который начнется как обычно в сентябре, передает корреспондент Накануне.RU.

Общий счет в серии 1/2 - 4:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Как считает главный тренер "Динамо" Леонид Тамбиев, серия была хорошей.

"Играли две хорошие команды. Я рад, что наша команда выиграла и вышла в финал. Для команды, которая всего лишь второй год играет в ВХЛ, это большое достижение. Я считаю, что ребята заслужили и заработали этот финал, потому что на протяжении всех матчей плей-офф они показывают хороший хоккей. Вышли в финал и теперь будем к нему готовиться. Я еще раз ребятам благодарен за этот матч. Игра тоже для нас была непростая. Дотерпели, выполнили игровое задание, забили хорошие шайбы", - отметил Тамбиев.

Руководитель "Зауралья" Альберт Логинов поздравил питерцев с победой.

"Это действительно хорошая команда, организованная, с хорошим подбором игроков. Что касается этого матча - всю ответственность за результат полностью беру на себя. Ребятам хочу сказать спасибо за хороший сезон, а также поблагодарить болельщиков за поддержку", - сказал Логинов.