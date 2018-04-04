В Екатеринбурге следственный комитет проверяет информацию о возможных нарушениях прав детей-сирот

Следователи Екатеринбурга проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о возможных фактах нарушения прав детей-сирот сотрудниками органов отдела опеки и попечительства.

"Сейчас проверяются сведения о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих детям-сиротам, а также о продаже их недвижимости и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, под опеку в приемную семью", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи уже опросили сотрудников органов опеки, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.