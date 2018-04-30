Взрослый и подростки попали под танк в Петербурге

Три человека попали под танк в Петербурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СК по северной столице, днем 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка "Т-60" произошло падение с указанного транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.