Госдеп США подтвердил поставку Javelin Украине

Американская администрация действительно уже передала украинским властям противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

"Мы их доставили", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства об этом оружии. Вопросы о том, когда именно данные ПТРК были переданы Киеву, в каком количестве и выдвигал ли Вашингтон какие-либо условия, касающиеся их применения, в Госдепартаменте оставили без ответа. Ранее о доставке комплексов на Украину сообщила со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента финансируемая американским правительством радиостанция "Свободная Европа".

В январе в Госдепартаменте ТАСС заявляли, что американские власти сами оплатят по меньшей мере часть новой военной помощи Украине, включающей поставки ПТРК Javelin, передает ТАСС.