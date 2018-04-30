Митинг в поддержку Telegram в Москве собрал тысячи человек

В акции за свободный интернет и в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие 7,5 тыс. человек. Таковы официальные данные столичной полиции, передает Интерфакс.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. Грубых нарушений общественного порядка не допущено", - сообщил сотрудник пресс-службы полиции.

В то же время, по информации "Белого счетчика" - волонтерской организации, ведущих подсчет людей на митингах и шествиях в Москве, - на проспект Академика Сахарова сегодня пришли 12,3 тыс. человек.

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", - написал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице ВКонтакте.