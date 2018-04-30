Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин

Даже присутствие наблюдателей миссии ОБСЕ перестало сдерживать украинских боевиков от обстрелов территории ДНР в светлое время суток. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, ВСУ переходят от методики ночных обстрелов городов к тактике нанесения террористических ударов в утреннее и дневное время.

Басурин отметил, что начало операции объединенных сил (ООС) может привести к новому обострению ситуации в Донбассе. Разведка ДНР фиксирует увеличение числа полетов беспилотных летательных аппаратов на Горловском направлении.

"Обстрелы мирных жителей могут произойти в начале мая. По информации, поступающей из штаба ООС в Краматорске, 2 мая туда планируется прибытие Петра Порошенко, который на месте должен утвердить план проведения новой операции оккупационных сил", – сказал Басурин.

По данным разведки, начало ООС будет сопровождаться усилением обстрелов территории ДНР с целью вынудить население покинуть прифронтовые зоны. Затем планируется захват населенных пунктов и занятия господствующих высот и удобных плацдармов в "серой зоне". Это откроет для командования ООС возможность организации дальнейших наступательных операций.

Как заявили накануне в ЛНР, Киев доставил в Донбасс вооружение и четыре вагона солдат.