СКР проводит проверку экстренной посадки Ил-38 в Жуковском

Следственный комитет проводит проверку по факту аварийной посадки в Жуковском 28 апреля самолета ИЛ-38. Установлено, что у самолета не выпустилась передняя стойка шасси.

В результате аварийной посадки никто не пострадал, сообщает Telegram-канал Следком.

Напомним, самолет ВМС Индии аварийно сел накануне. На его борту находились летчики-испытатели "Ильюшина".

В концерне "Ильюшин" отметили, что воздушным судном управляли опытные летчики-испытатели. За успешную посадку самолета их могут представить к награде.