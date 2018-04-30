19 россиянок приговорены к пожизненному в Ираке

Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщил местный телеканал Al Sumaria.

Всех их обвиняют в участии в террористической группировке "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России. Других деталей телеканал пока не приводит.

В апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, сообщает РИА Новости.