В Москве проходит митинг в поддержку Telegram

В Москве проходит согласованный митинг в поддержку мессенджера Telegram.

Создатель Telegram Павел Дуров накануне написал на странице своего аккаунта ВКонтакте: "Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас – наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории".

Митинг согласован с мэрией Москвы. Символом митинга станут бумажные самолетики.