На Украине официально завершается "АТО" и начинается "ООС"

30 апреля на Украине официально заканчивается "АТО" и начинается Операция объединенных сил (ООС). Смена формата предусмотрена законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", подписание которого МИД РФ назвал перечеркиванием Минских соглашений.

Согласно закону, в районе конфликта главным будет Объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет руководить силами ВСУ, МВД, СБУ, нацполиции. Военнослужащие и сотрудники силовых органов наделяются полномочиями проверять документы, задерживать людей, осматривать вещи и транспорт, временно ограничивать либо запрещать движение на дорогах.

В связи с началом ООС на территории Донбасса начинает действовать особый порядок допуска граждан. Решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы. Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании специальных пропусков.

Руководит ООС Сергей Наев, который подчиняется напрямую президенту Петру Порошенко.

Военный эксперт Олег Жданов считает ситуацию опасной.

"Финансовые потоки, МВД, СБУ, та же контрабанда — все будет подчиняться штабу. Фактически после узаконивания действий ВСУ на востоке появилась вторая нацгвардия, которой руководит президент, только с возможностью применять тяжелое вооружение. Это противоречит конституции и является шагом к диктатуре", - отмечает Жданов.

Также с 30 апреля Киев официально снимает с себя любую ответственность перед людьми, пострадавшими или потерявшими жилье из-за украинских обстрелов, и перекладывает ее на Россию.

Пресс-центр штаба "АТО" сообщил, что прекращает свою деятельность. А руководитель "АТО" Михаил Забродский заявил, что "заканчивается "АТО", но не завершается война".

Политологи отмечают, что фактически в Донбассе вводится военное положение.