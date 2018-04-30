На трассе Тюмень - Омск автобус с 60 пассажирами врезался в фуру ДАФ

Автобус с 60 пассажирами попал в аварию на трассе Тюмень - Омск. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Омской области, двоим пассажирам потребовалась помощь медиков.

Установлено, что водитель пассажирского автобуса "Неоплан", мужчина 1958 г.р., двигаясь по автодороге Тюмень – Омск в направлении города Омска, в районе 503 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля "ДАФ".

В момент ДТП в салоне автобуса находились 60 пассажиров, двое из которых, мужчина 1973 г.р. и женщина 1989 г.р., обратились за медицинской помощью, осмотрены на месте происшествия медиками и отпущены.

Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.