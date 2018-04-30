Семьи с детьми предложили освободить от налога на недвижимость

Все семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость. Письмо с соответствующей инициативой глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту России Владимиру Путину.

"В целях поддержки семей с детьми и как одну из мер преодоления демографического кризиса прошу Вас рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчёта одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью", — говорится в сообщении, которое цитирует RT.

Волынец пояснила, что данная мера необходима для минимизации рисков бюджета и для того, чтобы недобросовестные граждане не "переписывали" свою недвижимость на семьи с детьми и тем самым не уклонялись от уплаты налогов.

"Мы считаем, что освобождение наших семей с детьми от уплаты налога на недвижимость, включая земельные участки, является своевременной инициативой и находится в рамках тех положительных структурных изменений в социальной политике, которые мы наблюдаем сегодня", — добавила общественница.