В Петропавловске-Камчатском потушили корабль, загоревшийся в порту

Камчатские пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на судне, пришвартованном в порту Петропавловска-Камчатского. Площадь возгорания составило 9 квадратных метров. В результате пожара жертв и пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МЧС края.

На месте вызова работали пожарно-спасательные части №№1,2 и специалисты специализированой пожарно-спасательной части — 23 человека на 7 единицах техники.

Напомним, что пожар произошёл на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском городском округе. Члены экипажа, которые находились на судне в количестве 4 человек, в момент возгорания самостоятельно покинули его.

Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.