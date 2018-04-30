Лидер армянской оппозиции Пашинян официально выдвинут на пост премьер-министра страны

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента страны от фракции "Елк" Никол Пашинян в понедельник официально выдвинут на пост премьер-министра страны.

"Фракция единогласно решила выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны", - сказали в пресс-службе.

Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая. Три фракции (блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк") объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата.

Пашинян станет премьер-министром, если из 105 депутатов однопалатного парламента за него проголосуют 53, сообщает ТАСС.