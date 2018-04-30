В Тыве обрушилась шахта "Евраза", под завалами рабочий

В 11.07 местного времени в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тывы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Под завалами остается один человек.

На месте происшествия задействовано 21 человек и 3 ед.техники, из них от МЧС 15 человек, 1 ед.техники.

Угледобывающий комплекс расположен на Межегейском месторождении в центральной части республики Тыва в Восточной Сибири.

Площадь Межегейского месторождения составляет 48 кв. км. Евраз владеет лицензией на разработку двух участков Улуг-Хемского угольного бассейна Тувы с суммарными запасами 782,5 млн тонн дефицитного для российского рынка коксующегося угля марки Ж.

На сайте Евраза сообщается, что Межегейуголь – один из самых современных в России угледобывающих комплексов, здесь используются новейшая техника и технологии добычи.

Работы по строительству шахты начались в 2011 году. Общая сумма капиталовложений ЕВРАЗа составила около 200 млн долларов.